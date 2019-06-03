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Перелив води через дамбу на Львівщині: досі підтоплено п'ять дворів

Перелив води через дамбу на Львівщині: досі підтоплено п'ять дворів

Київ • УНН

 • 12690 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Внаслідок переливу води через дамбу ставка у Львівській області досі підтоплено один житловий будинок, п'ять дворів та 25 присадибних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"Станом на 7 годину залишаються підтопленими 1 житловий будинок, 5 дворогосподарств та 25 присадибних ділянок. Опади припинились. Рівень води поступово спадає", - повідомили у відомстві.

Так, перелив води через дамбу ставка стався 30 травня у зв'язку з інтенсивними опадами у вигляді дощу у місті Ходорів на Львівщині.

Тим часом в Івано-Франківській області станом на 7 годину підтоплень житлових будинків, дворогосподарств та присадибних ділянок не спостерігається.

З початку робіт ДСНС евакуйовано 92 особи, з них 14 дітей, та 10 автомобілів, через підтоплені ділянки доріг перевезено 1 тис. 191 особу, з них 119 дітей, відкачано 54 тис. 946 куб. м води.

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