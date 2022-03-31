В результате обстрелов в Северодонецке и Лисичанске погибли два человека - ОГА

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“Еще утром спасатели нашли тело погибшего под завалами дома в Лисичанске. А днем под обстрел попали микрорайоны Северодонецка - три многоэтажки охватило пламенем, в некоторых из них заблокировало людей. Двоих удалось своевременно спасти, еще один, к сожалению, погиб. А уже вечером россияне в очередной раз открыли огонь по центральной части Лисичанска, повредив здание коммунальной службы”, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в течение дня спасатели помогли в подвозе гуманитарной помощи, эвакуации людей и перевозке 3 раненых жителей Новотошковского в больницу.

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Председатель Луганской ОГА сообщил, что оккупанты начинают завозить много техники в область, в регионе значительно усиливаются обстрелы.