До Луганської області заходить багато російської техніки, у регіоні посилилися обстріли – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що окупанти починають завозити багато техніки в область, в регіоні значно посилюються обстріли, передає УНН.
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“Обстановка дуже сильно загострюється. Ми розуміємо і фіксуємо, що дуже багато техніки привозять. В основному розвантажують в Дебальцевому. І далі, потім тягнуть її в нашу область. Вже заїхали в область на тимчасово окуповану територію чеченці. Я не знаю, вони привозять цих чеченців, як ніби це виплодки пекла. Насправді наші вчора накрили артилерійським залпом близько 50-ти одиниць техніки і штаб чеченців розстріляли. Ніхто живим не вийшов", - повідомив він.
Деталі
За його словами, офіційна кількість загиблих в області - 150 осіб, але реальну кількість неможливо встановити через постійні обстріли.
Гайдай зазначає, що окупанти почнуть робити прорив у районі Попасної та Рубіжного. Крім того, кожен район Лисичанська знаходиться під обстрілами.
Він додає, що в результаті хаотичних обстрілів по Лисичанську, в одному з мікрорайонів сім людей одночасно були просто розірвані на шматки артилерійськими снарядами.
Доповнення
Вранці Гайдай повідомив, що школа, нафтове сховище, десятки будинків Сєвєродонецька і Лисичанська в Луганській області охоплені вогнем через обстріли російських окупантів 30 і 31 березня.