В Луганскую область заходит много российской техники, в регионе усилились обстрелы – глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщает, что оккупанты начинают завозить много техники в область, в регионе значительно усиливаются обстрелы, передает УНН.
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“Обстановка очень сильно накаляется. Мы понимаем и фиксируем, что очень много техники привозят. В основном разгружают в Дебальцево. И дальше, потом тянут её в нашу область. Уже заехали в область на временно оккупированную территорию чеченцы. Я не знаю, они привозят этих чеченцев, как будто это исчадия Ада. На самом деле наши вчера накрыли артиллерийским залпом около 50-ти единиц техники и штаб чеченцев расстреляли. Никто живым не вышел”, – сообщил он.
Детали
По его словам, официальное число погибших в области – 150 человек, но реальное число невозможно установить из-за постоянных обстрелов.
Гайдай отмечает, что оккупанты начнут делать прорыв в районе Попасной и Рубежного. Кроме того, каждый район Лисичанска находится под обстрелами.
Он добавляет, что в результате хаотичных обстрелов по Лисичанску, в одном из микрорайонов семь человек одновременно были просто разорваны на куски артиллерийскими снарядами.
Дополнение
Утром Гайдай сообщил, что школа, нефтяное хранилище, десятки домов Северодонецка и Лисичанска в Луганской области охвачены огнем из-за обстрелов российских оккупантов 30 и 31 марта.