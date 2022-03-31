В Луганскую область заходит много российской техники, в регионе усилились обстрелы – глава ОГА

Цитата

“Обстановка очень сильно накаляется. Мы понимаем и фиксируем, что очень много техники привозят. В основном разгружают в Дебальцево. И дальше, потом тянут её в нашу область. Уже заехали в область на временно оккупированную территорию чеченцы. Я не знаю, они привозят этих чеченцев, как будто это исчадия Ада. На самом деле наши вчера накрыли артиллерийским залпом около 50-ти единиц техники и штаб чеченцев расстреляли. Никто живым не вышел”, – сообщил он.

Детали

По его словам, официальное число погибших в области – 150 человек, но реальное число невозможно установить из-за постоянных обстрелов.

Гайдай отмечает, что оккупанты начнут делать прорыв в районе Попасной и Рубежного. Кроме того, каждый район Лисичанска находится под обстрелами.

Он добавляет, что в результате хаотичных обстрелов по Лисичанску, в одном из микрорайонов семь человек одновременно были просто разорваны на куски артиллерийскими снарядами.

Дополнение

Утром Гайдай сообщил, что школа, нефтяное хранилище, десятки домов Северодонецка и Лисичанска в Луганской области охвачены огнем из-за обстрелов российских оккупантов 30 и 31 марта.