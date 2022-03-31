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Наверное, ни одного микрорайона, куда бы не попал "русский мир": Гайдай о Лисичанске

Киев • УНН

 • 96726 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Школа, нефтяное хранилище, десятки домов Северодонецка и Лисичанска в Луганской области охвачены огнем из-за обстрелов российских оккупантов 30 и 31 марта. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram, пишет УНН.

Наверное, ни одного микрорайона, куда бы не попал "русский мир": Гайдай о Лисичанске

Цитата

"Школа, нефтяное хранилище, десятки домов Северодонецка и Лисичанска охвачены огнем россиян, пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц. Это последствия вражеских действий 30 и 31 марта", - написал Гайдай.

Детали

По его словам, без учета вчерашних утренних обстрелов, в Лисичанске от огня россиян запылали 9 жилых домов, в Северодонецке - 5 и школа, в Рубежном - 1. Ряд домов повреждены без возгораний.

Он подчеркнул, что россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения.

"Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно, по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, вероятно, не осталось ни одного микрорайона, куда бы не попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта страдала от артиллерии и градов. Счет разрушенных домов шел на десятки. Как и пострадавших. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что нескольких пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц.

"Окончательное число жертв еще устанавливается. Уже вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске - нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага туда направлен усиленный наряд спасателей", - рассказал Гайдай.

Дополнение

Гайдай ранее сообщал, что в ночь на 29 марта Луганская область была под прицельным огнем оккупантов. Обстреляно было 20 жилых домов и лесхоз, вспыхнули пожары.

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