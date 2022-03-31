Наверное, ни одного микрорайона, куда бы не попал "русский мир": Гайдай о Лисичанске
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Школа, нефтяное хранилище, десятки домов Северодонецка и Лисичанска в Луганской области охвачены огнем из-за обстрелов российских оккупантов 30 и 31 марта. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram, пишет УНН.
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"Школа, нефтяное хранилище, десятки домов Северодонецка и Лисичанска охвачены огнем россиян, пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц. Это последствия вражеских действий 30 и 31 марта", - написал Гайдай.
Детали
По его словам, без учета вчерашних утренних обстрелов, в Лисичанске от огня россиян запылали 9 жилых домов, в Северодонецке - 5 и школа, в Рубежном - 1. Ряд домов повреждены без возгораний.
Он подчеркнул, что россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения.
"Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно, по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, вероятно, не осталось ни одного микрорайона, куда бы не попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта страдала от артиллерии и градов. Счет разрушенных домов шел на десятки. Как и пострадавших. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии", - сообщил Гайдай.
Он отметил, что нескольких пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц.
"Окончательное число жертв еще устанавливается. Уже вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске - нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага туда направлен усиленный наряд спасателей", - рассказал Гайдай.
Дополнение
Гайдай ранее сообщал, что в ночь на 29 марта Луганская область была под прицельным огнем оккупантов. Обстреляно было 20 жилых домов и лесхоз, вспыхнули пожары.