В Луганській області російські окупанти всю ніч обстрілювали житлові будинки - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У ніч на 29 березня Луганська область була під прицільним вогнем окупантів. Обстріляно 20 житлових будинків та лісгосп, спалахнули пожежі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Всю останню добу ворог продовжував підступно завдавати ударів з різних видів озброєння, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали наших міст", - зазначив Гайдай.
Деталі
У Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Новотошківському та Щедрищеве внаслідок обстрілів палали численні житлові будинки, гаражі, господарчі споруди.
Пожежі на цілі квартали в Лисичанську - одразу п‘ять будинків у вогні.
У Сиротиному внаслідок обстрілів загорілася деревина в лісгоспі.
ДСНС станом на ранок 29 березня працюють над гасінням пожеж в усіх містах. Обстріли тривають. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.
Російські окупанти продовжують намагатися захоплювати ключові міста області, але успіху не мають.
ЗСУ стримують противника, за добу відбито сім ворожих атак. Українські захисники знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та три одиниці автомобільної техніки. Росіяни зазнали втрат також у живій силі.
Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній, проте міста тримаються під українськими прапором.
Нагадаємо
У Харкові внаслідок ворожих обстрілів ушкоджень зазнала архітектурна пам'ятка кінця ХІХ сторіччя.