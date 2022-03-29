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В Луганской области российские оккупанты всю ночь обстреливали жилые дома - Гайдай

Киев • УНН

 • 96922 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В ночь на 29 марта Луганская область была под прицельным огнем оккупантов. Обстреляны 20 жилых домов и лесхоз, вспыхнули пожары. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Гайдай, передает УНН.

В Луганской области российские оккупанты всю ночь обстреливали жилые дома - Гайдай

Цитата

"Все последние сутки враг продолжал коварно наносить удары из различных видов вооружения, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы наших городов", - отметил Гайдай.

Детали

В Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Новотошковском и Щедрищево в результате обстрелов пылали многочисленные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Пожары на целые кварталы в Лисичанске-сразу пять домов в огне.

В Сиротино в результате обстрелов загорелась древесина в лесхозе.

ГСЧС по состоянию на утро 29 марта работают над тушением пожаров во всех городах. Обстрелы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Российские оккупанты продолжают пытаться захватывать ключевые города области, но успеха не имеют.

ВСУ сдерживают противника, за сутки отбито семь вражеских атак. Украинские защитники уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и три единицы автомобильной техники. Русские понесли потери также в живой силе.

Продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной, однако города держатся под украинским флагом.

Напомним

В Харькове в результате вражеских обстрелов повреждений потерпел архитектурный памятник конца XIX столетия.

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