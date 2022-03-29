У Харкові внаслідок ворожих обстрілів ушкоджень зазнала архітектурна пам'ятка кінця ХІХ сторіччя
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Харкові внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена історична пам’ятка - пожежна частина кінця ХІХ сторіччя. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Цитата
"Колишня пожежна частина 1887 року побудови, зазнала ушкоджень внаслідок ворожих обстрілів міста Харкова", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Будівля має історичну цінність для міста та рятувальників. Наразі силами співробітників ДСНС вжито заходів з розбирання завалів та запобігання подальшого обвалення конструктивних елементів.
Нагадаємо
Російські окупанти зруйнували 1410 об'єктів у Харкові, з них 1177 – житлові будинки.