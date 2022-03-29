У Харкові внаслідок ворожих обстрілів ушкоджень зазнала архітектурна пам'ятка кінця ХІХ сторіччя

Цитата

"Колишня пожежна частина 1887 року побудови, зазнала ушкоджень внаслідок ворожих обстрілів міста Харкова", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Будівля має історичну цінність для міста та рятувальників. Наразі силами співробітників ДСНС вжито заходів з розбирання завалів та запобігання подальшого обвалення конструктивних елементів.

Нагадаємо

Російські окупанти зруйнували 1410 об'єктів у Харкові, з них 1177 – житлові будинки.