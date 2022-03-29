В Харькове в результате вражеских обстрелов повреждений понесла архитектурная достопримечательность конца XIX века
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Харькове в результате вражеских обстрелов повреждена историческая достопримечательность-пожарная часть конца XIX века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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"Бывшая пожарная часть 1887 года постройки, получила повреждения в результате вражеских обстрелов города Харькова", - говорится в сообщении.
Детали
Здание имеет историческую ценность для города и спасателей. Сейчас силами сотрудников ГСЧС приняты меры по разборке завалов и предотвращению дальнейшего обрушения конструктивных элементов.
Напомним
Оккупанты разрушили 1410 объектов в Харькове, из них 1177 - жилые дома.