Російські окупанти зруйнували 1410 об'єктів у Харкові, з них 1177 – житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Російські окупаційні війська зруйнували у Харкові 1410 об'єктів, з яких 1177 – це житлові будинки. Про це під час брифінгу у понеділок сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, пише УНН.
За словами мера, російська армія цілеспрямовано стріляє по житлових мікрорайонах.
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"Можу вам сказати, що на сьогодні у місті Харкові зруйновано 1410 об'єктів, з яких 1177 – це житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, в яких мешкали харків'яни", - сказав Терехов.
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За словами мера, якщо говорити про інфраструктуру міста, то руйнування 53 дитячих садків, 69 шкіл, 15 лікарень – це результат агресії російської федерації.
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Як писав УНН, за словами міського голови, на сьогодні із Харкова виїхала приблизно третина жителів.