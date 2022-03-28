Российские оккупанты разрушили 1410 объектов в Харькове, из них 1177 – жилые дома

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"Могу вам сказать, что на сегодня в городе Харькове разрушено 1410 объектов, из которых 1177 - это жилые дома, многоэтажные жилые дома, в которых жили харьковчане", - сказал Терехов.

Детали

По словам мэра, если говорить об инфраструктуре города, то разрушение 53 детских садов, 69 школ, 15 больниц - это результат агрессии российской федерации.

Ранее

Как писал УНН, по словам городского головы, на сегодняшний день из Харькова выехала примерно треть жителей.