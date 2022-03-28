Российские оккупанты разрушили 1410 объектов в Харькове, из них 1177 – жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Российские оккупационные войска разрушили в Харькове 1410 объектов, из которых 1177 - это жилые дома. Об этом во время брифинга в понедельник сказал Харьковский городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.
По словам мэра, российская армия целенаправленно стреляет по жилым микрорайонам.
Цитата
"Могу вам сказать, что на сегодня в городе Харькове разрушено 1410 объектов, из которых 1177 - это жилые дома, многоэтажные жилые дома, в которых жили харьковчане", - сказал Терехов.
Детали
По словам мэра, если говорить об инфраструктуре города, то разрушение 53 детских садов, 69 школ, 15 больниц - это результат агрессии российской федерации.
Ранее
Как писал УНН, по словам городского головы, на сегодняшний день из Харькова выехала примерно треть жителей.