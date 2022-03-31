Певно, жодного мікрорайону, куди б не влучив "руський мир": Гайдай про Лисичанськ

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"Школа, нафтове сховище, десятки будинків Сєвєродонецька та Лисичанська охоплені вогнем росіян, постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Це наслідки ворожих дій 30 та 31 березня", - написав Гайдай.

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За його словами, без врахування учорашніх ранкових обстрілів, у Лисичанську від вогню росіян запалали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку - 5 та школа, у Рубіжному – 1. Низка будинків пошкоджена без займань.

Він наголосив, що росіяни б’ють зі всіх видів важкого озброєння.

"Якщо раніше в Лисичанську люди почували себе більш-менш безпечно, у порівняні із ситуацією в інших містах області, то учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не влучив "руський мир". Кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та градів. Рахунок зруйнованих будинків йшов на десятки. Як і постраждалих. Дві людини загинули, двоє дітей у важкому стані", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць.

"Остаточна кількість жертв ще встановлюється. Вже ввечері у Сєвєродонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – нафтового сховища. Для скорішої локалізації вогнища туди направлено посилений наряд рятувальників", - розповів Гайдай.

Доповнення

Гайдай раніше повідомляв, що у ніч на 29 березня Луганська область була під прицільним вогнем окупантів. Обстріляно було 20 житлових будинків та лісгосп, спалахнули пожежі.