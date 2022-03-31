Певно, жодного мікрорайону, куди б не влучив "руський мир": Гайдай про Лисичанськ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Школа, нафтове сховище, десятки будинків Сєвєродонецька та Лисичанська на Луганщині охоплені вогнем через обстріли російських окупантів 30 та 31 березня. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram, пише УНН.
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"Школа, нафтове сховище, десятки будинків Сєвєродонецька та Лисичанська охоплені вогнем росіян, постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Це наслідки ворожих дій 30 та 31 березня", - написав Гайдай.
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За його словами, без врахування учорашніх ранкових обстрілів, у Лисичанську від вогню росіян запалали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку - 5 та школа, у Рубіжному – 1. Низка будинків пошкоджена без займань.
Він наголосив, що росіяни б’ють зі всіх видів важкого озброєння.
"Якщо раніше в Лисичанську люди почували себе більш-менш безпечно, у порівняні із ситуацією в інших містах області, то учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не влучив "руський мир". Кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та градів. Рахунок зруйнованих будинків йшов на десятки. Як і постраждалих. Дві людини загинули, двоє дітей у важкому стані", - повідомив Гайдай.
Він зазначив, що декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць.
"Остаточна кількість жертв ще встановлюється. Вже ввечері у Сєвєродонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – нафтового сховища. Для скорішої локалізації вогнища туди направлено посилений наряд рятувальників", - розповів Гайдай.
Доповнення
Гайдай раніше повідомляв, що у ніч на 29 березня Луганська область була під прицільним вогнем окупантів. Обстріляно було 20 житлових будинків та лісгосп, спалахнули пожежі.