Внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку та Лисичанську загинули дві людини - ОДА

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“Ще зранку рятувальники знайшли тіло загиблого під завалами будинку в Лисичанську. А вдень під обстріл потрапили мікрорайони Сєвєродонецька – три багатоповерхівки охопило полум’ям, в деяких з них заблокувало людей. Двох вдалося своєчасно врятувати, ще один, на жаль, загинув. А вже ввечері росіяни вчергове відкрили вогонь по центральній частині Лисичанська, пошкодивши будівлю комунальної служби”, – йдеться в повідомленні.

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Крім того, упродовж дня рятувальники допомогли в підвезенні гуманітарної допомоги, евакуації людей та перевезенні 3 поранених жителів Новотошківського до лікарні.

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Голова Луганської ОДА повідомив, що окупанти починають завозити багато техніки в область, в регіоні значно посилюються обстріли.