В результате лобового столкновения микроавтобусов в Боливии погибли 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В результате столкновения двух микроавтобусов на шоссе Ла-Пас-Ачакачы в Боливии погибли 17 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание Andina.
ДТП произошло примерно в 15 часов дня в районе под названием Мороколла.
В результате лобового столкновения двух микроавтобусов на месте погибли 16 человек (девять мужчин и семь женщин), еще один человек от полученных травм скончался в больнице. Причины столкновения устанавливаются местной полицией.
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Напомним, на днях во Львове столкнулись автомобили Volkswagen Passat и ВАЗ-2104. В результате столкновения водитель "Лады" получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.