Внаслідок лобового зіткнення мікроавтобусів у Болівії загинуло 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів на шосе Ла-Пас-Ачакачи в Болівії загинули 17 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання Andina.
ДТП сталася приблизно о 15 годині дня в районі під назвою Мороколла.
В результаті лобового зіткнення двох мікроавтобусів на місці загинуло 16 осіб (дев’ятеро чоловіків та сім жінок), ще одна людина від отриманих травм померла у лікарні. Причини зіткнення встановлюються місцевою поліцією.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Літак зіткнувся з генератором у столичному аеропорту – соцмережі
Нагадаємо, днями у Львові зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat та ВАЗ-2104. Внаслідок зіткнення водій "Лади" отримав тілесні ушкодження та помер на місці події.