Літак зіткнувся з генератором у столичному аеропорту - соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Пасажирський літак ЯК-40 зіткнувся з генератором в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни). Про це повідомив волонтер Роман Сініцин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"В Міжнародному аеропорту Київ-Джуліані пасажирський літак ЯК-40 Моторсічі оце щойно не розминувся з генератором (ground power unit). ЯК-40 переміг", - повідомив він.
Нагадаємо, бійка на літаку з Києва затримала чотири рейси з українськими туристами.
Як повідомляв УНН, найбільший аеропорт світу змінив написання столиці України з Kiev на Kyiv.