Бійка на літаку з Києва затримала чотири рейси з українськими туристами

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Рейс Київ – Шарм-ель-Шейх авіакомпанії YanAir від 8 листопада здійснив вимушену посадку в аеропорту міста Каїр і затримав виліт іще кількох літаків з українськими туристами через бійку пасажирів на борту. Про це повідомив туроператор JoinUP на своєму сайті, передає УНН.

"Рейс YE5015 Київ - Шарм-ель-Шейх авіакомпанії YanAir від 8 листопада здійснив вимушену посадку в аеропорту міста Каїр в зв'язку з інцидентом, пов'язаним з бійкою пасажирів на борту", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про інцідент туроператору повідомила авіакомпанія.

"Відповідно до авіаційних норм, екіпаж не міг продовжити політ, оскільки закінчився його льотний час. Туристів цього рейсу авіакомпанія розселила у готелі Cyrene Island 4 і надала харчування на час очікування", - зазначили в компанії.

Ситуація стала причиною затримок пов'язаних рейсів по ланцюжку:

  • YE5021 2:00 (було) - BAY2091 Київ - Хургада 6:05 / 10:05;
  • YE5214 7:00 (було) - BAY2094 Хургада - Львів 11:05 / 15:05;
  • YE5213 12:00 (було) - BAY2093 Львів - Хургада 16:05 / 20:05;
  • YE5022 17:00 (було) - BAY2092 Хургада - Київ 21:05 / 1:05.

Як зазначив туроператор, туристи, у яких були заплановані рейси до Єгипту з Києва і Львова, проінформовані про затримки заздалегідь.

Туристи, які очікують вильоту з Хургади, на час затримки були розселені в готелях курорту за рахунок туроператора, зазначили в JoinUP.

Як повідомляв УНН, раніше у "Борисполі" пасажири чекали свого рейсу до Туреччини 12 годин.

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