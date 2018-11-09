Драка на самолете из Киева задержала четыре рейса с украинскими туристами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Рейс Киев - Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir от 8 ноября совершил вынужденную посадку в аэропорту города Каир и задержал вылет еще нескольких самолетов с украинскими туристами из-за драки пассажиров на борту. Об этом сообщил туроператор JoinUP на своем сайте, передает УНН.
"Рейс YE5015 Киев - Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir от 8 ноября совершил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об инциденте туроператору сообщила авиакомпания.
"Согласно авиационным нормам, экипаж не мог продолжить полет, поскольку истекло его летное время. Туристов этого рейса авиакомпания расселила в гостинице Cyrene Island 4 и предоставила питание на время ожидания", - отметили в компании.
Ситуация стала причиной задержек связанных рейсов по цепочке:
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- YE5021 2:00 (было) - BAY2091 Киев - Хургада 6:05 / 10:05;
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- YE5214 7:00 (было) - BAY2094 Хургада - Львов 11:05 / 15:05;
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- YE5213 12:00 (было) - BAY2093 Львов - Хургада 16:05 / 20:05;
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- YE5022 17:00 (было) - BAY2092 Хургада - Киев 21:05 / 1:05.
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Как отметил туроператор, туристы, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, проинформированы о задержках заранее.
Туристы, которые ожидают вылета из Хургады, на время задержки были расселены в гостиницах курорта за счет туроператора, отметили в JoinUP.
Как сообщал УНН, ранее в "Борисполе" пассажиры ждали своего рейса в Турцию 12 часов.