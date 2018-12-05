Самолет столкнулся с генератором в столичном аэропорту - соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Пассажирский самолет ЯК-40 столкнулся с генератором в международном аэропорту "Киев" (Жуляны). Об этом сообщил волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"В Международном аэропорту Киев-Джулиани пассажирский самолет ЯК-40 Моторсичи только что не разминулся с генератором (ground power unit). ЯК-40 победил", - сообщил он.
Напомним, драка на самолете из Киева задержала четыре рейса с украинскими туристами.
Как сообщал УНН, крупнейший аэропорт мира изменил написание столицы Украины с Kiev на Kyiv.