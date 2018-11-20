В аеропорту Москви літак роздавив людину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. В аеропорту Шереметьєво літак, який виконував рейс Москва - Афіни, вирулюючи на зліт, збив людину. Про це ТАСС повідомила директор дирекції по зв'язках з громадськістю аеропорту Анна Захаренкова, передає УНН.
“В аеропорту Шереметьєво, при русі повітряного судна рейсу Москва — Афіни по злітно-посадковій смузі для подальшого злету, о 20:10 мск (19:10 за київським часом) було отримано повідомлення з боку екіпажу про зіткнення літака з невідомим предметом”, — сказала Захаренкова.
За її словами, за фактом огляду території було виявлено тіло людини, одяг та інші особисті речі.
За інформацією Mash, особа загиблого встановлена: ним виявився громадянин Вірменії, депортований з Іспанії. Чоловік летів на батьківщину з пересадкою в Росії. Він влаштував дебош на борту літака Мадрид - Москва та вдарив провідника, через що довелося викликати правоохоронців. Після того як чоловік покинув лайнер у Москві, його доля була невідома, кордон Росії він не перетинав.
Нагадаємо, в Італії потяг потрапив у торнадо.