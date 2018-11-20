В аэропорту Москвы самолет раздавил человека
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В аэропорту Шереметьево самолет, выполнявший рейс Москва - Афины, выруливая на взлет, сбил человека. Об этом ТАСС сообщила директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова, передает УНН.
“В аэропорту Шереметьево, при движении воздушного судна рейса Москва — Афины по взлетно-посадочной полосе для последующего взлета, в 20:10 мск (19:10 по киевскому времени) было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом”, — сказала Захаренкова.
По ее словам, по факту осмотра территории было обнаружено тело человека, одежду и другие личные вещи.
По информации Mash, личность погибшего установлена: им оказался гражданин Армении, депортированный из Испании. Мужчина летел на родину с пересадкой в России. Он устроил дебош на борту самолёта Мадрид — Москва и ударил проводника, из-за чего пришлось вызвать правоохранителей. После того как человек покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал.
Напомним, в Италии поезд попал в торнадо.