В аэропорту Москвы самолет раздавил человека

“В аэропорту Шереметьево, при движении воздушного судна рейса Москва — Афины по взлетно-посадочной полосе для последующего взлета, в 20:10 мск (19:10 по киевскому времени) было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом”, — сказала Захаренкова.

По ее словам, по факту осмотра территории было обнаружено тело человека, одежду и другие личные вещи.

По информации Mash, личность погибшего установлена: им оказался гражданин Армении, депортированный из Испании. Мужчина летел на родину с пересадкой в ​​России. Он устроил дебош на борту самолёта Мадрид — Москва и ударил проводника, из-за чего пришлось вызвать правоохранителей. После того как человек покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал.

Напомним, в Италии поезд попал в торнадо.