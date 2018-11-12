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#KyivNotKiev: найбільший аеропорт світу змінив написання столиці України

#KyivNotKiev: найбільший аеропорт світу змінив написання столиці України

Київ • УНН

 • 12601 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Міжнародний аеропорт “Елефтеріос Венізелос” (Athens Airport) почав використовувати на табло при об’яві авіарейсів коректну назву української столиці. Про це у twitter повідомила прес-служба МЗС України, передає кореспондент УНН.

“Відтепер один з найбільших аеропортів світу Athens Airport розпочав використовувати назву міста Kyiv коректно!” - йдеться у повідомлені.

Додамо, що аеропорт обслуговує понад 16 мільйонів пасажирів на рік і був названий на честь грецького політика, прем’єр-міністра країни, Елефтеріоса Венізелоса. Він стає все популярнішим як хаб для Південно-Східної та Східної Азії, для рейсів до Бангкока, Дохи, Сінгапура і Пекіна. Крім того, аеропорт має можливість приймати літаки Аеробус A-380.

Як повідомляв УНН, один з найбільших банків у Європі — австрійський Райфайзен Банк — змінив написання назви столиці України англійською — Kyiv, а не Kiev.

Нагадаємо, головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати назву української столиці в результаті проведення онлайн-кампанії за правильне написання англійською назви міста.

Вітаємо! Нова перемога в рамках кампанії МЗС #CorrectUA.@UKRinGRC долучилося до онлайн проекту @correctua і відтепер один з найбільших аеропортів світу @ATH_airport розпочав використовувати назву міста #Kyiv коректно! #KyivNotKiev pic.twitter.com/rzSE3yGPFI

— MFA of Ukraine

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