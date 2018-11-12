#KyivNotKiev: крупнейший аэропорт мира изменил написание столицы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Международный аэропорт "Элефтериос Венизелос" (Athens Airport) начал использовать на табло при объявлении авиарейсов корректное название украинской столицы. Об этом в twitter сообщила пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
"Отныне один из крупнейших аэропортов мира Athens Airport начал использовать название города Kyiv корректно!" - говорится в сообщении.
Добавим, что аэропорт обслуживает более 16 млн пассажиров в год и был назван в честь греческого политика, премьер-министра страны, Элефтериоса Венизелоса. Он становится все более популярным как хаб для Юго-Восточной и Восточной Азии, для рейсов в Бангкок, Доху, Сингапур и Пекин. Кроме того, аэропорт имеет возможность принимать самолеты Аэробус A-380.
Как сообщал УНН, один из крупнейших банков в Европе - австрийский Райффайзен Банк - изменил написание названия столицы Украины на английском - Kyiv, а не Kiev.
Напомним, главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать название украинской столицы в результате проведения онлайн-кампании за правильное написание на английском названия города.
Поздравляем! Новая победа в рамках кампании МИД #CorrectUA . @UKRinGRC присоединилось к онлайн проекта @correctua и теперь один из крупнейших аэропортов мира @ATH_airport начал использовать название города #Kyiv корректно! #KyivNotKiev pic.twitter.com/rzSE3yGPFI- MFA of Ukraine