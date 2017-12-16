В результате ДТП под Киевом пострадал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Под Киевом вблизи села Белогородка произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок и его мать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Киев Оперативный”.
“Серьезное ДТП на трассе вблизи Белогородки в Киево-Святошинском районе. Пострадал ребенок, который был в автокресле и его мать”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что, по словам медиков, ребенок сильно ударился головой, а у матери — травма головы и травмированная нога.
Сейчас на месте аварии работает полиция. Детали инцидента уточняются.
Как сообщал УНН, в прошлом году в ДТП погибло в 4 раза больше украинцев, чем в АТО.