В результате ДТП под Киевом пострадал ребенок

“Серьезное ДТП на трассе вблизи Белогородки в Киево-Святошинском районе. Пострадал ребенок, который был в автокресле и его мать”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что, по словам медиков, ребенок сильно ударился головой, а у матери — травма головы и травмированная нога.

Сейчас на месте аварии работает полиция. Детали инцидента уточняются.

Как сообщал УНН, в прошлом году в ДТП погибло в 4 раза больше украинцев, чем в АТО.