Внаслідок ДТП під Києвом постраждала дитина

“Серйозна ДТП на трасі поблизу Білогородки в Києво-Святошинському районі. Постраждала дитина, яка була в автокріслі та її мати”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що, за словами медиків, дитина сильно вдарилася головою, а у матері — травма голови і травмована нога.

Наразі на місці аварії працює поліція. Деталі інциденту уточнюються.

Як повідомляв УНН, минулого року в ДТП загинуло в 4 рази більше українців, ніж в АТО.