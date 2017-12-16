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Внаслідок ДТП під Києвом постраждала дитина

Внаслідок ДТП під Києвом постраждала дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Під Києвом поблизу села Білогородки сталася ДТП, внаслідок якої постраждала дитина та її мати. Про УНН повідомляє з посиланням на “Київ Оперативний”.

“Серйозна ДТП на трасі поблизу Білогородки в Києво-Святошинському районі. Постраждала дитина, яка була в автокріслі та її мати”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що, за словами медиків, дитина сильно вдарилася головою, а у матері — травма голови і травмована нога.

Наразі на місці аварії працює поліція. Деталі інциденту уточнюються.

Як повідомляв УНН, минулого року в ДТП загинуло в 4 рази більше українців, ніж в АТО.

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