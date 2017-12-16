Внаслідок ДТП під Києвом постраждала дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Під Києвом поблизу села Білогородки сталася ДТП, внаслідок якої постраждала дитина та її мати. Про УНН повідомляє з посиланням на “Київ Оперативний”.
“Серйозна ДТП на трасі поблизу Білогородки в Києво-Святошинському районі. Постраждала дитина, яка була в автокріслі та її мати”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що, за словами медиків, дитина сильно вдарилася головою, а у матері — травма голови і травмована нога.
Наразі на місці аварії працює поліція. Деталі інциденту уточнюються.
Як повідомляв УНН, минулого року в ДТП загинуло в 4 рази більше українців, ніж в АТО.