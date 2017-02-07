В результате ДТП в Одесской области один человек погиб, трое пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Одесской области столкнулись легковушка и грузовик, в результате чего один человек погиб, трое травмированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.
Дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями произошло сегодня, 7 февраля, около 12 часов, на 34 км автодороги М-16 Одесса-Кучурганы.
По предварительным данным, водитель "ДЭУ" не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, один - погиб.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Как сообщал УНН, трое детей пострадали в ДТП в Николаеве.