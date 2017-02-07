Внаслідок ДТП на Одещині одна людина загинула, троє постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Одещині зіткнулись легковик та вантажівка, внаслідок чого одна людина загинула, троє травмовано. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.
Дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками сталася сьогодні, 7 лютого, близько 12-ї години, на 34 км автодороги М-16 Одеса-Кучургани.
За попередніми даними, водій “ДЕУ” не впорався з керуванням, не вибрав безпечну швидкість руху та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з вантажівкою.
Внаслідок ДТП троє людей отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості, одна — загинула.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Як повідомляв УНН, троє дітей постраждали у ДТП в Миколаєві.