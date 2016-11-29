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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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В результате ДТП в Днепропетровской области погиб человек, еще пятеро пострадали

Киев • УНН

 • 7791 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Днепропетровской области возле поселка городского типа Обуховка в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погиб человек и еще пятеро травмированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС области.

В результате ДТП в Днепропетровской области погиб человек, еще пятеро пострадали

В 5:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка" возле поселка городского типа Обуховка.

Прибыв к месту дорожно-транспортного происшествия спасатели установили, что во время движения, в результате заноса грузового автомобиля марки "Вольво" в прицеп врезался микроавтобус "Ниссан", который двигался в попутном направлении.

На момент столкновения в микроавтобусе находилось восемь человек. В результате ДТП погиб один человек (женщина в возрасте около 30 лет) и пострадало пять человек, которые с различными травмами направлены в больницы Днепра.

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