В результате ДТП в Днепропетровской области погиб человек, еще пятеро пострадали

В 5:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка" возле поселка городского типа Обуховка.

Прибыв к месту дорожно-транспортного происшествия спасатели установили, что во время движения, в результате заноса грузового автомобиля марки "Вольво" в прицеп врезался микроавтобус "Ниссан", который двигался в попутном направлении.

На момент столкновения в микроавтобусе находилось восемь человек. В результате ДТП погиб один человек (женщина в возрасте около 30 лет) и пострадало пять человек, которые с различными травмами направлены в больницы Днепра.