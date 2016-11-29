Внаслідок ДТП на Дніпропетровщині загинула людина, ще п'ятеро постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Дніпропетровщині біля селища міського типу Обухівка внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом загинула людина та ще п’ятеро травмовані. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС області.
О 05:19 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про ДТП на автошляху “Дніпро — Царичанка — Кобиляки — Решетилівка” поблизу селища міського типу Обухівка.
Прибувши до місця дорожньо-транспортної пригоди рятувальники встановили, що під час руху, внаслідок заносу вантажного автомобіля марки “Вольво” в причеп врізався мікроавтобус “Нісан”, який рухався в попутному напрямку.
На момент зіткнення в мікроавтобусі знаходилося восьмеро осіб. Внаслідок ДТП загинула одна людина (жінка віком близько 30 років) та постраждало п’ятеро осіб, які з різними травмами направлені до лікарень Дніпра.