Внаслідок ДТП на Дніпропетровщині загинула людина, ще п'ятеро постраждали

О 05:19 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про ДТП на автошляху “Дніпро — Царичанка — Кобиляки — Решетилівка” поблизу селища міського типу Обухівка.

Прибувши до місця дорожньо-транспортної пригоди рятувальники встановили, що під час руху, внаслідок заносу вантажного автомобіля марки “Вольво” в причеп врізався мікроавтобус “Нісан”, який рухався в попутному напрямку.

На момент зіткнення в мікроавтобусі знаходилося восьмеро осіб. Внаслідок ДТП загинула одна людина (жінка віком близько 30 років) та постраждало п’ятеро осіб, які з різними травмами направлені до лікарень Дніпра.