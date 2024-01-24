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ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 07:10  •  24806 просмотра

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ВМС ВС Украины заявили, что рф имеет три корабля-носителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море

В Черном море россия держит три корабля-носителя до 16 крылатых ракет типа "Калибр", сообщили в Военно-морских силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"В Черном море 10 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 16 ракет", - сообщили в ВМС ВСУ в Telegram данные на 08:00 24 января.

Как отмечается, в Азовском море - один вражеский корабль; в Средиземном море - 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.

Во время сегодняшней атаки рф не запускала ракеты из Черного моря - Гуменюк23 январь 2024, 12:29 • 37539 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ВМС ЗСУ: росія тримає в Чорному морі три ракетоносії до 16 "Калібрів"
Ukrainian Navy: Russia keeps three missile carriers of up to 16 Kalibr missiles in the Black Sea
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ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

ВМС ВС Украины заявили, что рф имеет три корабля-носителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

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ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в условиях военного положения.

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Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности

В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА

Во время дроновой атаки российских войск на Полтавскую область Украины были сбиты еще три вражеских беспилотника, о чем сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Жертв и разрушений нет.

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В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА

"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко

Удар в поселке Гранитное зафиксирован в район базирования инженерных подразделений оккупантов.

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"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко

По Сумской области утром враг ударил из миномета: три взрыва

Российские войска совершили минометный обстрел по Сумской области, в результате чего произошло три взрыва, сообщает Сумская областная военная администрация.

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По Сумской области утром враг ударил из миномета: три взрыва

Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения

Российские войска атаковали 25 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив 170 обстрелов, но обошлось без жертв. Атаки включали 41 удар с беспилотников и привели к разрушению жилых домов и инфраструктуры.

Война •   •  27399 просмотра
Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения

По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых

Российские войска 101 раз атаковали Херсонскую область за сутки, в результате чего 4 человека погибли и 6 получили ранения, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации. Российские военные обстреляли жилые кварталы, детский сад и завод в Бериславе.

Война •   •  23497 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых

Вечерняя атака рф на Харьков: пострадавших уже 9, четверо из них - госпитализированы

В результате третьего за минувшие сутки обстрела Харькова российскими войсками девять человек, в том числе ребенок, получили ранения, четверо были госпитализированы. За сутки было обстреляно более двадцати населенных пунктов Харьковской области.

Война •   •  24713 просмотра
Вечерняя атака рф на Харьков: пострадавших уже 9, четверо из них - госпитализированы

Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет

Российские войска атаковали две громады Николаевской области Украины, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв, сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.

Война •   •  22548 просмотра
Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет

Враг ночью обстрелял Никополь и район, повреждены образовательное и медицинское учреждения

Российские войска трижды за ночь обстреляли Никополь и близлежащие населенные пункты, нанеся ущерб образовательному и медицинскому учреждениям. О пострадавших не сообщается.

Война •   •  22008 просмотра
Враг ночью обстрелял Никополь и район, повреждены образовательное и медицинское учреждения