ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

В Черном море россия держит три корабля-носителя до 16 крылатых ракет типа "Калибр", сообщили в Военно-морских силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"В Черном море 10 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 16 ракет", - сообщили в ВМС ВСУ в Telegram данные на 08:00 24 января.

Как отмечается, в Азовском море - один вражеский корабль; в Средиземном море - 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.

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