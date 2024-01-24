ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"
Киев • УНН
ВМС ВС Украины заявили, что рф имеет три корабля-носителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море
В Черном море россия держит три корабля-носителя до 16 крылатых ракет типа "Калибр", сообщили в Военно-морских силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
"В Черном море 10 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 16 ракет", - сообщили в ВМС ВСУ в Telegram данные на 08:00 24 января.
Как отмечается, в Азовском море - один вражеский корабль; в Средиземном море - 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.
Во время сегодняшней атаки рф не запускала ракеты из Черного моря - Гуменюк23 январь 2024, 12:29 • 37539 просмотров
ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"
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