Во время сегодняшней атаки рф не запускала ракеты из Черного моря - Гуменюк

Сегодня во время массированной атаки россияне не использовали ракеты морского базирования. Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Сегодня, вы видели по предыдущей сводке Воздушных Сил, работы ракет морского базирования не было, но есть такой факт, что враг продолжает наращивать присутствие ракетоносителей в Черном море - сказала Гуменюк.

Детали

По словам Гуменюк, стоит учитывать, что такое поведение врага может быть как "игрой мышц, так и реальным повышением опасности.

Напомним

Вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним подводным ракетоносителем. Общий залп "Калибров" - до 20 ракет.



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