Во время сегодняшней атаки рф не запускала ракеты из Черного моря - Гуменюк
Во время сегодняшней атаки россия не запускала ракеты морского базирования, но продолжает наращивать ракетные пусковые установки в Черном море.
Правоохранители сообщили о подозрении российской блогерше, которая публично призывала к геноциду украинцев
Российскому блогеру Эльвине Боровковой, которая публично призывала к геноциду украинцев, объявлено о подозрении.
россияне атаковали Херсон: погиб пожилой мужчина
войска рф обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего погиб пожилой мужчина.
Атака рф на Харьков: в МВД показали видео спасения человека из-под завалов многоэтажки
после утреннего ракетного удара рф по Харькову из-под завалов спасены 27 человек.
ЕС рассматривает санкции против российского алюминия в новом пакете, но ядерная энергия или СПГ "недоступны" - Politico
ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении российской алюминиевой продукции.
Во Львове из-за хакерской атаки жилой массив остался без отопления
Хакерская атака вывела из строя систему управления теплоснабжением в жилом районе Сихов во Львове, оставив его без горячей воды и отопления. Сейчас продолжаются восстановительные работы, правоохранительные органы расследуют инцидент.
21 солдат ЦАХАЛА одновременно погибли при взрыве заминированного здания во время атаки палестинцев
В результате палестинского обстрела из РПГ погиб 21 солдат армии Израиля. Это стало самым смертоносным инцидентом для ЦАХАЛа за все время войны с ХАМАС в Газе.
Страны ЕС согласовали военные действия в Красном море
Страны Европейского Союза достигли принципиальной договоренности о начале военной операции для обеспечения безопасности коммерческих судоходных путей в Красном море на фоне нападений со стороны воинствующей исламистской группировки хуситов. Детали миссии еще должны быть согласованы.
В Воздушных силах сообщили о вражеских ракетах, которые направляются на юго-запад
Воздушные силы Украины предупредили о вражеских ракетах, направляющихся на юго-запад из курской области рф.
Нардеп Василенко стала заместителем председателя комитета ПАСЕ по юридическим вопросам
Народный депутат Украины Леся Василенко назначена заместителем председателя Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам.