"Сознательный террор против обычных жилых домов" - Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки рф

По меньшей мере шесть человек погибли и более 70 пострадали в результате утренней ракетной атаки рф на жилые дома Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. Спасательные операции продолжаются. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Продолжается спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей - сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о 22 людях, пострадавших в результате вражеского обстрела Киева. В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. В Павлограде Днепропетровской области российский террор унес жизнь одного человека.

"Наши героические спасатели, те, кто всегда первыми прибывают на места вражеских обстрелов, несмотря на все сложности, продолжают свою очень важную работу ради спасения людей", - указал Президент.

Зеленский поблагодарил всех защитников и работников всех экстренных служб.

Дополнение

Силы обороны во время очередной атаки российских войск на Украину сбили 15 из 15 крылатых ракет X-101/Х-555/Х-55, всего уничтожено 21 вражескую ракету из 41 запущенных российскими войсками.