"Свідомий терор проти звичайних житлових будинків" - Зеленський розповів про наслідки масованої атаки рф

Щонайменше шестеро людей загинули та понад 70 постраждали внаслідок ранкової ракетної атаки рф на житлові будинки Київської, Харківської та Дніпропетровської областей. Рятувальні операції тривають. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Триває рятувальна операція після чергової російської атаки проти наших міст і людей – свідомого терору проти звичайних житлових будинків у Києві, Харкові, Павлограді. На жаль, є постраждалі та загиблі - написав Зеленський у Telegram.

За його словами, станом на зараз відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва. У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 людей. У Павлограді Дніпропетровської області російський терор забрав життя однієї людини.

"Наші героїчні рятувальники, ті, хто завжди першими прибувають на місця ворожих обстрілів, попри всі складнощі, продовжують свою дуже важливу роботу заради порятунку людей", - вказав Президент.

Зеленський подякував всім захисникам та працівникам усіх екстрених служб.

Доповнення

Сили оборони під час чергової атаки російських військ на Україну збили 15 з 15 крилатих ракет X-101/Х-555/Х-55, загалом знищено 21 ворожу ракету з 41 запущених російськими військами.