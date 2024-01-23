Під час сьогоднішньої атаки рф не запускала ракети з Чорного моря - Гуменюк
Київ • УНН
Під час сьогоднішньої атаки росія не запускала ракети морського базування, але продовжує нарощувати ракетні пускові установки в Чорному морі.
Сьогодні під час масованої атаки росіяни не використовували ракети морського базування. Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
Сьогодні, ви бачили по попередньому зведенню Повітряних Сил, роботи ракет морського базування не було, але є такий факт, що ворог продовжує нарощувати присутність ракетоносіїв в Чорному морі
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За словами Гуменюк, варто зважати, що така поведінка ворога може бути як "грою м’язів, так і реальним підвищенням небезпеки.
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