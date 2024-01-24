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ВМС ЗСУ: росія тримає в Чорному морі три ракетоносії до 16 "Калібрів"

ВМС ЗСУ: росія тримає в Чорному морі три ракетоносії до 16 "Калібрів"

Київ • УНН

 • 30214 перегляди

ВМС ЗС України заявили, що рф має три кораблі-носії, оснащені до 16 крилатими ракетами "Калібр" у Чорному морі

У Чорному морі росія тримає три кораблі-носії до 16 крилатих ракет типу "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"У Чорному морі 10 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", - повідомили у ВМС ЗСУ у Telegram дані на 08:00 24 січня.

Як зазначається, в Азовському морі - один ворожий корабель; у Середземному морі - 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

Під час сьогоднішньої атаки рф не запускала ракети з Чорного моря - Гуменюк 23.01.24, 14:29 • 39815 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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