Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов, подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины успешно уничтожили три вражеских дрона-камикадзе "SHAHED-136". Об этом сообщили в ВМС ВСУ, передает УНН.

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Этот успех является очередным свидетельством эффективности действий ВМС ВС Украины, которые продолжают защищать страну на земле, в море и в воздухе. Командование отметило высокое мастерство и профессионализм военных, которые преданно выполняют свой долг.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.

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