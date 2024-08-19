ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

Российский флот не выводил боевых кораблей на дежурство в Черное и Азовское моря, сообщили Военно-морские силы ВС Украины в понедельник утром. Об этом сообщили в ВМС ВСУ, передает УНН.

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«По состоянию на 06:00 19.08.2024 в Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

За сутки в интересах РФ, по данным украинских ВМС, проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 5 судов.

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