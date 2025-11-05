Вместо копеечных символов москвы - историческая разменная монета Украины: Пышный о возвращении "шага"

ukenru
15:51 • 3252 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
15:03 • 11623 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
13:23 • 19394 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 18662 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 20311 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 27506 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
5 ноября, 08:57 • 22296 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21188 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18260 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 38237 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"5 ноября, 09:17
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters
Когда и как обрезать малину на зиму: советы
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
15:03 • 11635 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
13:23 • 19399 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы
Когда и как обрезать малину на зиму: советы
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 27510 просмотра
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Андрей Шевченко
Ким Кардашьян
Йонас Гар Стере
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Италия
Государственная граница Украины
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне 5 ноября, 08:51
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу 4 ноября, 16:38
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка 4 ноября, 12:13
Техника
Социальная сеть
Отопление
ЧатГПТ
Фильм

Вместо копеечных символов москвы - историческая разменная монета Украины: Пышный о возвращении "шага"

Киев • УНН

 • 192 просмотра

К концу 2025 года старые копейки в Украине заменят на новые разменные монеты под названием "шаг". В Нацбанке обещают, что нововведение не повлечет за собой дополнительных затрат.

Вместо копеечных символов москвы - историческая разменная монета Украины: Пышный о возвращении "шага"

Украина планирует до конца 2025 года заменить копейки на монеты с другим названием – "шаг". Цель – избавиться от символа прежнего доминирования москвы. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Украина переименует копейку в "шаг", с целью избавиться от символа прежнего доминирования со стороны россии. Как надеется глава Нацбанка Андрей Пышный, эта замена будет завершена в 2025 году.

Мы должны наконец завершить… денежную реформу и избавиться от любой связи с Москвой. Потому что у нас есть свое (имя). И пора наконец вернуть его

– заявил Пышный в интервью агентству Reuters.

Указывается, что новые монеты под историческим украинским названием "шаг" ознаменуют собой очередной шаг в противоположную сторону от россии, почти через четыре года после полномасштабного вторжения москвы в Украину.

Некоторые критики сомневаются в целесообразности выпуска монеты в условиях, когда военный бюджет и так уже напряжен. По словам Пышного, нововведение не повлечет дополнительных расходов, отметив, что

Единственная монета, которая сейчас находится в обращении и равна 50 "шагам", будет постепенно заменяться

- сообщил глава Национального банка изданию Reuters.

Украина ввела гривну в 1996 году, через пять лет после обретения независимости от Советского Союза, чеканя собственные монеты, но сохраняя прежнее советское название "копейка" на украинском языке.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о переименовании украинских монет "копейка" на "шаг". Это должно восстановить историческую справедливость и десоветизировать денежное обращение.

Игорь Тележников

Финансы
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Национальный банк Украины
Reuters
Андрей Пышный
Украина