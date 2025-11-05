Вместо копеечных символов москвы - историческая разменная монета Украины: Пышный о возвращении "шага"
Киев • УНН
К концу 2025 года старые копейки в Украине заменят на новые разменные монеты под названием "шаг". В Нацбанке обещают, что нововведение не повлечет за собой дополнительных затрат.
Украина планирует до конца 2025 года заменить копейки на монеты с другим названием – "шаг". Цель – избавиться от символа прежнего доминирования москвы. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный.
Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Украина переименует копейку в "шаг", с целью избавиться от символа прежнего доминирования со стороны россии. Как надеется глава Нацбанка Андрей Пышный, эта замена будет завершена в 2025 году.
Мы должны наконец завершить… денежную реформу и избавиться от любой связи с Москвой. Потому что у нас есть свое (имя). И пора наконец вернуть его
Указывается, что новые монеты под историческим украинским названием "шаг" ознаменуют собой очередной шаг в противоположную сторону от россии, почти через четыре года после полномасштабного вторжения москвы в Украину.
Некоторые критики сомневаются в целесообразности выпуска монеты в условиях, когда военный бюджет и так уже напряжен. По словам Пышного, нововведение не повлечет дополнительных расходов, отметив, что
Единственная монета, которая сейчас находится в обращении и равна 50 "шагам", будет постепенно заменяться
Украина ввела гривну в 1996 году, через пять лет после обретения независимости от Советского Союза, чеканя собственные монеты, но сохраняя прежнее советское название "копейка" на украинском языке.
Напомним
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о переименовании украинских монет "копейка" на "шаг". Это должно восстановить историческую справедливость и десоветизировать денежное обращение.