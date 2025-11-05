ukenru
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Замість копійчаних символів москви - історична розмінна монета України: Пишний про повернення "шагу"

Київ • УНН

До кінця 2025 року старі копійки в Україні замінять на нові розмінні монети із назвою "шаг". У Нацбанку обіцяють, що нововведення не спричинить додаткових витрат.

Замість копійчаних символів москви - історична розмінна монета України: Пишний про повернення "шагу"

Україна планує до кінця 2025 року замінити копійки на монети з іншою назвою – "шаг". Мета - позбутися символу колишнього домінування москви. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

Пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Україна перейменує копійку у "шаг", з метою позбутися символу колишнього домінування з боку росії. Як сподівається голова Нацбанку Андрій Пишний, ця заміна буде завершена 2025 року. 

Ми маємо нарешті завершити… грошову реформу та позбутися будь-якого зв'язку з Москвою. Тому що ми маємо своє (ім'я). І настав час нарешті повернути його

 - заявив Пишний в інтерв'ю агентству Reuters.

Вказується, що нові монети під історичним українською назвою "шаг", ознаменують собою черговий крок у протилежний бік від росії, майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення москви до України.

Деякі критики сумніваються у доцільності випуску монети за умов, коли військовий бюджет і так вже напружений. За словами Пишного, нововведення не спричинить додаткових витрат, зазначивши, що 

Єдина монета, яка зараз перебуває в обігу і дорівнює 50 "шагам" поступово замінюватиметься

- повідомив голова Національного банку виданню Reuters. 

Україна ввела гривню 1996 року, через п'ять років після здобуття незалежності від Радянського Союзу, карбуючи власні монети, але зберігаючи колишню радянську назву "копійка" українською. 

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування українських монет "копійка" на "шаг". Це має відновити історичну справедливість та дерадянізувати грошовий обіг.

Ігор Тележніков

