Замість копійчаних символів москви - історична розмінна монета України: Пишний про повернення "шагу"
Київ • УНН
До кінця 2025 року старі копійки в Україні замінять на нові розмінні монети із назвою "шаг". У Нацбанку обіцяють, що нововведення не спричинить додаткових витрат.
Україна планує до кінця 2025 року замінити копійки на монети з іншою назвою – "шаг". Мета - позбутися символу колишнього домінування москви. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний.
Пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Україна перейменує копійку у "шаг", з метою позбутися символу колишнього домінування з боку росії. Як сподівається голова Нацбанку Андрій Пишний, ця заміна буде завершена 2025 року.
Ми маємо нарешті завершити… грошову реформу та позбутися будь-якого зв'язку з Москвою. Тому що ми маємо своє (ім'я). І настав час нарешті повернути його
Вказується, що нові монети під історичним українською назвою "шаг", ознаменують собою черговий крок у протилежний бік від росії, майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення москви до України.
Деякі критики сумніваються у доцільності випуску монети за умов, коли військовий бюджет і так вже напружений. За словами Пишного, нововведення не спричинить додаткових витрат, зазначивши, що
Єдина монета, яка зараз перебуває в обігу і дорівнює 50 "шагам" поступово замінюватиметься
Україна ввела гривню 1996 року, через п'ять років після здобуття незалежності від Радянського Союзу, карбуючи власні монети, але зберігаючи колишню радянську назву "копійка" українською.
Нагадаємо
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування українських монет "копійка" на "шаг". Це має відновити історичну справедливість та дерадянізувати грошовий обіг.