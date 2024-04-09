Влиятельные австралийцы призывают правительство передать Украине 9 млрд долларов замороженных активов рф

Группа влиятельных австралийцев призывает правительство конфисковать и направить на финансовую поддержку Украины 9 миллиардов долларов российских активов, замороженных властями страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sydney Morning Herald.

Детали

Группа, в которую входят бывшие премьер-министры, бизнесмены, профсоюзные и военные лидеры, а также бывшие дипломаты, обратилась с письмом к казначею Джиму Чалмерсу, призывая его рассмотреть несколько вариантов перенаправления миллиардов долларов, хранящихся в Австралии с момента введения санкций против российских олигархов.

На фоне все большей критики отсутствия военной и гуманитарной помощи со стороны Австралии организация "Сеть сторонников Украины" обратилась к правительству с просьбой присоединиться к другим странам в разработке правовых вариантов использования российских активов для восстановления и реконструкции страны и обновить собственные законы, чтобы обеспечить возможность использования российских активов.

"Мы обращаемся к вам с этой просьбой, потому что Австралия может значительно превзойти свои возможности без каких-либо затрат для австралийских налогоплательщиков", - говорится в совместном письме.

Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды

Также авторы письма отмечают, что "девять миллиардов долларов российских активов, которые сейчас хранятся в Австралии, могут иметь огромное влияние на восстановление и реконструкцию Украины. Они могли бы эффективно финансировать восстановление половины образовательной инфраструктуры Украины".

Дополнение

Как пишет издание, в Австралии нет внутреннего механизма для ареста замороженных активов. Действующая внутренняя правовая база не позволяет правительству наложить арест на эти активы или подать ходатайство об их конфискации. Закон о доходах от преступной деятельности не распространяется на активы, замороженные из-за санкций.

Согласно опубликованному в прошлом месяце исследованию, проведенному при поддержке ООН, стоимость послевоенной реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит 486 миллиардов долларов США по сравнению с 411 миллиардами долларов США, оцененными год назад.

Союзники рф призывают ЕС не конфисковывать российские активы для Украины