Влиятельные австралийцы призывают правительство передать Украине 9 млрд долларов замороженных активов рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  108557 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137120 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129043 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165851 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130394 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206455 просмотра

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5 апреля 2024, 11:13  •  193364 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  405655 просмотра
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2 апреля 2024, 09:02  •  472874 просмотра

Влиятельные австралийцы призывают правительство передать Украине 9 млрд долларов замороженных активов рф

Группа влиятельных австралийцев призывает правительство конфисковать 9 миллиардов долларов российских активов, замороженных в Австралии, и передать их Украине для ее послевоенной реконструкции и восстановления.

Война •   •  7944 просмотра
Влиятельные австралийцы призывают правительство передать Украине 9 млрд долларов замороженных активов рф

Удар рф по Константиновке: количество раненых возросло до трех, под завалами еще могут быть люди

В результате вражеского авиаудара по жилому массиву Константиновка погиб 1 человек, 3 получили ранения. Под завалами могут оставаться два человека - среди них - ребенок.

Война •   •  6692 просмотра
Удар рф по Константиновке: количество раненых возросло до трех, под завалами еще могут быть люди

Атака рф на Харьков: госпитализированы пострадавшие мужчина и женщина

Три человека, двое мужчин и одна женщина, пострадали в результате обстрела в Харькове, двое из них были госпитализированы, а одному оказали помощь на месте.

Война •   •  9036 просмотра
Атака рф на Харьков: госпитализированы пострадавшие мужчина и женщина

В Украине могут привлечь к разминированию мобильные комплексы по утилизации боеприпасов - Минобороны

Украина рассматривает возможность использования мобильных комплексов по утилизации боеприпасов для очистки освобожденных территорий, что позволит повторно использовать переработанные материалы для производства новых боеприпасов, уменьшая при этом загрязнение окружающей среды.

Общество •   •  9537 просмотра
В Украине могут привлечь к разминированию мобильные комплексы по утилизации боеприпасов - Минобороны

В Мадриде состоялся митинг в поддержку украинских пленников, находящихся в рф

В Испании состоялся митинг с призывом к международному сообществу оказать давление на россию с целью освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену кремля.

Война •   •  8912 просмотра
В Мадриде состоялся митинг в поддержку украинских пленников, находящихся в рф

рф применяет только "шахеды" для разведки и поражения критической инфраструктуры - Евлаш

Сейчас россия использует только беспилотники для разведки и повреждения критической инфраструктуры Украины, избегая пока массированных комбинированных ударов.

Война •   •  8253 просмотра
рф применяет только "шахеды" для разведки и поражения критической инфраструктуры - Евлаш

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, "признанной как рф, так и Украиной" - глава МИД

Китай выступает за проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон для справедливого обсуждения всех мирных планов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Война •   •  9477 просмотра
Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, "признанной как рф, так и Украиной" - глава МИД

В рф открыли дело о финансировании терроризма "должностными лицами США". Без "украинского следа" не обошлось - "под подозрением" скандальный Злочевский

россия возбудила уголовное дело, обвиняя "должностных лиц США и НАТО" в финансировании терроризма через украинскую компанию Burisma Holdings, связанную с Хантером Байденом и Николаем Злочевским.

Новости Мира •   •  8926 просмотра
В рф открыли дело о финансировании терроризма "должностными лицами США". Без "украинского следа" не обошлось - "под подозрением" скандальный Злочевский

Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании

Крымский предприниматель систематически помогал российским оккупантам незаконно призывать граждан Украины в российскую армию, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  8362 просмотра
Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании

россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая

Российские войска обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня город Семеновка Черниговской области, в результате чего погиб один человек.

Война •   •  9460 просмотра
россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая