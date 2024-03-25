Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  93632 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  104698 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  155872 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  151389 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153102 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215027 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180830 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176812 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172856 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140451 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды

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Лидеры стран Балтии призвали членов НАТО вернуть призыв в армию - FT

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21 марта 2024, 11:56  •  381928 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  342051 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  362376 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  385667 просмотра
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  476935 просмотра

Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды

Последняя массированная российская атака 22 марта нанесла серьезный ущерб энергетическому сектору Украины, министр энергетики оценил убытки в миллиарды гривен. По его словам, "все эти суммы будем в дальнейшем требовать от агрессора в соответствующих судебных исках".

Война •   •  11492 просмотра
Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды

ООН требует прекратить огонь в Газе на время Рамадана - резолюция Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию, призывающую к прекращению огня в Газе во время Рамадана, но США воздержались, предупредив, что это может повредить текущим переговорам о прекращении огня.

Новости Мира •   •  8562 просмотра
ООН требует прекратить огонь в Газе на время Рамадана - резолюция Совбеза ООН

Лидеры стран Балтии призвали членов НАТО вернуть призыв в армию - FT

Лидеры стран Балтии призывают членов НАТО возобновить призыв в армию и значительно увеличить военные расходы до уровня времен холодной войны, чтобы сдержать потенциальную российскую агрессию.

Война •   •  11464 просмотра
Лидеры стран Балтии призвали членов НАТО вернуть призыв в армию - FT

Кулеба осуществит свой первый визит в Индию

На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит свой первый визит в Индию с целью укрепления отношений между двумя демократиями после недавних переговоров между президентом Зеленским и премьер-министром Моди.

политика •   •  12325 просмотра
Кулеба осуществит свой первый визит в Индию

Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: зарегистрировано уже 2423 анкеты претендентов

2423 заявления было зарегистрировано в кадровый резерв государственной службы для работы на деоккупированных территориях Украины, при этом большинство претендентов отдали предпочтение работе в Крыму, Донецкой и Запорожской областях.

Общество •   •  16151 просмотра
Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: зарегистрировано уже 2423 анкеты претендентов

В Киеве ограничили движение поездов на "красной" ветке метро

Поезда "красной" линии киевского метрополитена временно курсируют в ограниченном режиме от станции "Академгородок" до станции "Театральная", а станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия.

Война •   •  15098 просмотра
В Киеве ограничили движение поездов на "красной" ветке метро

Суд до июля ограничил срок ознакомления по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Бывшему министру инфраструктуры Пивоварскому и его заместителю, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государственному предприятию ущерб на сумму $49,63 млн, суд продлил срок ознакомления с материалами дела до 23 июля.

политика •   •  13170 просмотра
Суд до июля ограничил срок ознакомления по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Президент Литвы назначил Кащюнаса новым главой Минобороны

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил Лауринаса Кащюнаса новым министром национальной обороны.

Новости Мира •   •  13448 просмотра
Президент Литвы назначил Кащюнаса новым главой Минобороны

Ищут украинское подполье: оккупанты на ВОТ увеличили количество блокпостов

На оккупированных территориях российские войска поставили дополнительные контрольно-пропускные пункты и усилили обыски под видом борьбы с терроризмом, но на самом деле с целью запугивания местных жителей и захвата оставшегося имущества.

Война •   •  15187 просмотра
Ищут украинское подполье: оккупанты на ВОТ увеличили количество блокпостов

Сольский обсудил с бельгийским коллегой продолжение беспошлинной торговли с ЕС

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский встретился в Брюсселе со своим бельгийским коллегой Давидом Кларенвалем, чтобы обсудить продление режима автономной торговли между Украиной и ЕС еще на один год.

Экономика •   •  14962 просмотра
Сольский обсудил с бельгийским коллегой продолжение беспошлинной торговли с ЕС