Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды

Украинские энергетики продолжают верификацию повреждений, которые были нанесены энергосектору последней массированной российской атакой 22 марта. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил на брифинге для СМИ, передает УНН.

"Это была самая масштабная атака за весь период большой агрессии. Полного понимания, насколько разрушены объекты, у нас пока нет. Есть большие завалы, сейчас их разбирают, не везде есть доступ к оборудованию, чтобы проверить состояние. Что касается сумм ущерба - реальные цифры будут понятны после верификации повреждений. Но я думаю, что речь идет точно о миллиардах. Безусловно, мы все эти суммы будем в дальнейшем требовать от агрессора в соответствующих судебных исках", - отметил министр.

Галущенко уточнил, что для стабилизации ситуации в энергосистеме пока не рассматривается вопрос приостановления экспорта электроэнергии: "Я не вижу сегодня, что это как-то драматично решит нашу ситуацию. Сейчас нет никаких решений по тарифам, судьбе ПСО или запрета экспорта. Сейчас мы фокусируемся на фиксировании последствий атак. Тогда мы выйдем на цифры, сроки восстановления и от этого уже будем принимать решения по соответствующим вопросам".

В то же время глава Минэнерго отметил, что Украина имеет возможность импортировать электроэнергию из европейских стран. На сегодня предполагается возможность импорта до 1,7 ГВт, в то же время Украина обращается к ENTSO-E по увеличению соответствующих объемов.

"Нам надо больше, потому что сегодня это вопрос выживания. Хотя бы 2,5 ГВт было бы для нас то, что нужно", - сказал министр.

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