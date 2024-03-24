Последние российские атаки на энергоинфраструктуру нанесли ущерб минимум на 100 миллионов евро - Укрэнерго"

Последние российские атаки на энергетические объекты Украины нанесли ущерб минимум на 100 миллионов евро. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет УНН.

Детали

По предварительным подсчетам, чек за убытки, который будет предъявлен врагу за последние атаки, достигает минимум 90-100 млн евро, если говорить только о высоковольтном оборудовании "Укрэнерго" - рассказал Кудрицкий.

По его словам, более тяжелых последствий удалось избежать, в частности, благодаря инженерным укреплениям на энергетических объектах, которые обустраиваются совместно с областными военными администрациями и Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры.

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По предварительным оценкам, без этого повреждений могло быть вдвое больше, а последствия еще серьезнее. Спасибо коллегам и продолжаем наращивать защиту параллельно с восстановительными работами - добавил руководитель "Укрэнерго".

Дополнение

Кудрицкий подчеркнул, что "в "Укрэнерго" были готовы к вероятным атакам на энергосистему. В частности, был сформирован склад необходимого оборудования и материалов, персонал проходил нужные тренировки".

В регионах, которые получили наибольшие повреждения, ликвидацией последствий атак и восстановлением занимается 10 мобильных ремонтных бригад, специалистов эксплуатационного персонала подстанций и линий, подрядные организации. Сотни высококвалифицированных энергетиков работают круглосуточно над возвращением света в дома украинцев. - подытожил Владимир Кудрицкий.

Напомним

российская атака на энергосистему Украины в пятницу, 22 марта, стала крупнейшей за все время полномасштабного вторжения. В результате повреждений энергоинфраструктуры ДТЭК потерял 50% генерации электроэнергии.