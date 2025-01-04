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Власти рф не намерены уступать условия для прекращения войны - ISW

Власти рф не намерены уступать условия для прекращения войны - ISW

Киев  •  УНН

 • 10729 просмотра

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В кремле не планируют отказаться от условий для прекращения войны, которые равнозначны полной капитуляции Украины

Российские власти не намерены уступать условиями для прекращения войны, которые не изменились с 2021 года, в частности речь идет об устранении законного украинского правительства и демилитаризации Украины. Об этом заявляют аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

ISW напомнил, что Президент Владимир Зеленский очертил условия, которые должны быть выполнены, чтобы подтолкнуть россию к "справедливому миру".

В интервью 2 января Зеленский заявил, что достижение "справедливого мира" на будущих переговорах - концепция, которую Зеленский осветил в своем новогоднем обращении 31 декабря - требует сильной украинской армии, гарантий безопасности от западных союзников и будущего членства Украины в НАТО и Европейском Союзе, чтобы сдержать россию от возобновления агрессии против Украины.

Зеленский заявил, что Украина не может достичь справедливого мира с небольшой армией, например "40 000 или 50 000 солдат" - ссылаясь на первоначальное требование Путина во время мирных переговоров между россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года, чтобы Украина демилитаризовалась и только поддерживала войска численностью примерно 50 тыс. человек.

"Путин и другие официальные лица Кремля неоднократно требовали условий для прекращения войны, которые равнозначны полной капитуляции Украины, включая устранение законного украинского правительства и демилитаризацию Украины. Эти требования не изменились с 2021 года", - отмечают аналитики ISW.

Дополнение

Зеленский заявлял, приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может быть на ту часть территории, которую контролирует Киев с будущим расширением.

Зеленский также заявлял, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать решающим в завершении войны россии против Украины, ведь может остановить российского диктатора владимира путина.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика