Влада рф не має намірів поступатися умовами для припинення війни - ISW

Російська влада не має намірів поступатися умовами для припинення війни, які не змінилися з 2021 року, зокрема йдеться про усунення законного українського уряду та демілітаризацію України. Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

ISW нагадав, що Президент Володимир Зеленський окреслив умови, які мають бути виконані, щоб підштовхнути росію до "справедливого миру".

В інтерв'ю 2 січня Зеленський заявив, що досягнення "справедливого миру" на майбутніх переговорах – концепція, яку Зеленський висвітлив у своєму новорічному зверненні 31 грудня – вимагає сильної української армії, гарантій безпеки від західних союзників і майбутнього членства України в НАТО та Європейському Союзі, щоб стримати росію від поновлення агресії проти України.

Зеленський заявив, що Україна не може досягти справедливого миру з невеликою армією, як-от "40 000 чи 50 000 солдатів" – посилаючись на початкову вимогу путіна під час мирних переговорів між росією та Україною в Стамбулі навесні 2022 року, щоб Україна демілітаризувалася та лише підтримувала війська чисельністю приблизно 50 тис. людей.

"путін та інші офіційні особи кремля неодноразово вимагали умов для припинення війни, які рівнозначні повній капітуляції України, включаючи усунення законного українського уряду та демілітаризацію України. Ці вимоги не змінилися з 2021 року", - зазначають аналітики ISW.

Доповнення

Зеленський заявляв, запрошення в НАТО має бути для всієї України, але дія Альянсу може бути на ту частину території, яку контролює Київ з майбутнім розширенням.

Зеленський також заявляв, що новообраний президент США Дональд Трамп може стати вирішальним у завершенні війни росії проти України, адже може зупинити російського диктатора володимира путіна.