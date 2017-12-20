Владельцы элитных авто заплатили более 121 млн грн налогов

"За январь - ноябрь 2017 года до местных бюджетов поступило 121 млн 441,5 тыс. грн транспортного налога от физических лиц. Из них по ноябрь - 11 млн 656,8 тыс. грн", - говорится в тексте сообщения.

Лидерами по размеру поступлений налога в местные бюджеты стали Днепропетровская область - 13 млн 455,7 тыс. грн (из них за ноябрь - 1 млн 938 тыс. грн), Харьковская область - 21 млн 623,3 тыс. грн (из них за ноябрь - 1 млн 680,3 тыс. грн) и Киев - 34 млн 888,4 тыс. грн (из них за ноябрь - 2 млн 13,4 тыс. грн).

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Самыми популярными марками автомобилей, из которых украинцы платят транспортный налог стали Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

В общем, в соответствии с перечнем, который опубликован на сайте Минэкономразвития, под действие транспортного налога подпадают 337 моделей соответствующих марок легковых автомобилей. Кроме того, перечнем предусмотрено возможные идентичны, аналогичные автомобили.

По состоянию на 2017 год, владельцами легковых автомобилей - объектов налогообложения является 7131 человек, в собственности которых насчитывается 7494 автомобилей.

Справка УНН: Объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн в год.

Напомним, за 7 месяцев текущего годов в бюджет от ввоза авто поступило 3,8 млрд грн таможенных платежей.