Власники елітних авто сплатили понад 121 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. За 11 місяців поточного року власники елітних авто сплатили 121 млн 441,5 тис. грн транспортного податку. Про це йдеться у відповіді Державної фіскальної служби на запит УНН.
“За січень — листопад 2017 року до місцевих бюджетів надійшло 121 млн 441,5 тис. грн транспортного податку від фізичних осіб. Із них за листопад — 11 млн 656,8 тис. грн”, — сказано у тексті повідомлення.
Лідерами за розміром надходжень податку до місцевих бюджетів стали Дніпропетровська область — 13 млн 455,7 тис. грн (із них за листопад — 1 млн 938 тис. грн), Харківська область — 21 млн 623,3 тис. грн (із них за листопад — 1 млн 680,3 тис. грн) та місто Київ — 34 млн 888,4 тис. грн (із них за листопад — 2 млн 13,4 тис. грн).
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Найпопулярнішими марками автомобілів, з яких українці сплачують транспортний податок стали Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.
Загалом, відповідно до переліку, який опубліковано на сайті Мінекономрозвитку, під дію транспортного податку підпадають 337 моделей відповідних марок легкових автомобілів. Крім того, переліком передбачено можливі ідентичні, аналогічні автомобілі.
Станом на 2017 рік, власниками легкових автомобілів — об’єктів оподаткування є 7 131 особа, у власності яких налічується 7 494 автівок.
Довідка УНН: Об’єктом оподаткування транспортним податком є транспортні засоби, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка транспортного податку становить 25 тис. грн на рік.
Нагадаємо, за 7 місяців поточного років до бюджету від ввезення авто надійшло 3,8 млрд грн митних платежів.