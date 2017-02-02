Владельцам грин-карт из мусульманских стран разрешили въезжать в США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Администрация президента США выпустила обновленное распоряжение Дональда Трампа, согласно которому всем легальным постоянным резидентам, которые имеют так называемые грин-карты, разрешено въезжать в Соединенные Штаты Америки, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Соответствующие уточнения были внесены в инструкции по выполнению указа президента Д.Трампа об ограничении миграции.
"Им больше не будут отказывать во въезде, так как они легальные постоянные жители", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Сначала чиновники администрации заявляли обратное: владельцы грин-карт из мусульманских стран, которые фигурируют в указе, также попадали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.
Однако после того, как указ Д.Трампа вызвал протесты у общественности, а также легальные жители страны были задержаны, в Департаменте внутренней безопасности сообщили, что владельцам грин-карт будет разрешено лететь в США, однако на месте по прилету будет приниматься решение, пускать их или нет.
В конце концов запрет был снят.
Как сообщал УНН, в Белом доме опровергли информацию о запрете на въезд в США владельцам "зеленой карты".