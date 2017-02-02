Власникам грін-карт із мусульманських країн дозволили в’їжджати в США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Адміністрація президента США випустила оновлене розпорядження Дональда Трампа, за яким всім легальним постійним резидентам, які мають так звані грін-карти, дозволено в’їжджати в Сполучені Штати Америки, передає УНН з посиланням на Reuters.
Відповідні уточнення були внесені в інструкції з виконання указу президента Д.Трампа про обмеження міграції.
“Їм більше не буде відмовлено у в'їзді, оскільки вони легальні постійні жителі”, — заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.
Спочатку чиновники адміністрації заявляли протилежне: власники грін-карт з мусульманських країн, що фігурують в указі, також потрапляли під заборону, хоча наявність грін-карти фактично означає дозвіл постійно проживати в США.
Однак після того, як указ Д.Трампа викликав протести у громадськості, а також легальних жителів країни було затримано, у Департаменті внутрішньої безпеки повідомили, що власникам грін-карт буде дозволено летіти в США, однак на місці по прильоту буде вирішено, чи пускати їх чи ні.
Зрештою заборону було знято.
Як повідомляв УНН, у Білому домі спростували інформацію про заборону на в’їзд в США власникам “зеленої карти”.