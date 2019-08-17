Владелец здания со сгоревшим отелем в Одессе отреагировал на трагедию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Владелец здания, в котором расположен отель "Токио Стар" в Одессе, бизнесмен Вадим Черный прокомментировал пожар в гостинице в ночь на 17 августа, в результате которого погибли восемь человек, указав, что понесет ответственность, если будет признана его вина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
"Произошла катастрофа. Если будет установлена какая-либо вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - сказал Черный.
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, есть 8 погибших.
В ГСЧС установили очаг пожара в гостинице в Одессе.
Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе, который унес восемь жизней, начато уголовное производство.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответственность виновным из-за смертельного пожара в гостинице в Одессе, в том числе владельцу заведения.