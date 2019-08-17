Власник будівлі зі згорілим готелем в Одесі відреагував на трагедію

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Власник будівлі, в якій розташований готель "Токіо Стар" в Одесі, бізнесмен Вадим Чорний прокоментував пожежу в готелі в ніч проти 17 серпня, внаслідок якої загинули восьмеро людей, вказавши, що понесе відповідальність, якщо буде визнано його провину. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.