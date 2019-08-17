Власник будівлі зі згорілим готелем в Одесі відреагував на трагедію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Власник будівлі, в якій розташований готель "Токіо Стар" в Одесі, бізнесмен Вадим Чорний прокоментував пожежу в готелі в ніч проти 17 серпня, внаслідок якої загинули восьмеро людей, вказавши, що понесе відповідальність, якщо буде визнано його провину. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
"Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу", – сказав Чорний.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих.
У ДСНС встановили осередок пожежі у готелі в Одесі.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі, яка забрала вісім життів, розпочато кримінальне провадження.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відповідальність винним через смертельну пожежу у готелі в Одесі, у тому числі власнику закладу.